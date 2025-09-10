Así fue el segundo ataque a barco con ayuda humanitaria a Gaza donde participa Greta Thunberg
El video muestra un proyectil impactando sobre la cubierta del barco Alma, misión internacional que convocó a más de 250 activistas de 45 países, incluyendo figuras como Greta Thunberg y Ada Colau.
Según informaron los organizadores, y como se logra apreciar también en el video, el proyectil cayó muy cerca de algunos tripulantes, de los cuales ninguno resultó herido y la pequeña embarcación solo resultó con daños menores.
El lunes pasado, también se registró un ataque similar que afectó al barco Family, donde viajan los organizadores y líderes de la flotilla de embarcaciones que se dirigen con ayuda humanitaria a Gaza.
Los activistas liderados Greta Thunberg, aseguraron que estos ataques buscan “desgastar psicológicamente” a los participantes y “descarrilar la misión”, sin embargo, aseguraaron que la acción humanitaria que llevan a cabo, se seguirá desarrollando “con total firmeza y determinación”.
