Así fue la llamada del Presidente Boric a José Antonio Kast para felicitarlo por su triunfo
“Usted ha sido electo Presidente de la República de Chile y por lo tanto de todos los chilenos y chilenas. Y eso usted sabe, es una gran responsabilidad que hay que abordar con mucho cariño, con mucha humildad, con mucho trabajo. Y quiero que sepa que como Presidente de la República y prontamente ex Presidente de la República siempre estaré a disposición para poder colaborar con los destinos de la patria”, le expresó Boric.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.