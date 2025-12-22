Así fue la persecución de las fuerzas EEUU a un tercer barco petrolero vinculado Venezuela

Este domingo, el Comando de Seguridad de Estados Unidos junto al Departamento de Guerra, persiguió al barco Bella 1 que se encontraba circulando en aguas internacionales, cercano a las costas venezolanas.

Según las autoridades, el buque mantendría vínculos con el petróleo de Irán y en el momento del encuentro se dirigía a recoger carga a Venezuela.

La secretaria de seguridad nacional, Kristi Noem, compartió en sus redes sociales un registro desclasificado del momento en que se realizó la persecución, tras que la embarcación siguió navegando.

Además, confirmó que estas acciones se mantendrán: “Estados Unidos continuará persiguiendo el tráfico ilícito de petróleo autorizado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región. Los encontraremos y los detendremos”, finalizó.