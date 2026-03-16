Así iniciaron los trabajos de excavación de la zanja que busca frenar la migración irregular en el norte del país

Este lunes comenzaron los trabajos de una de las principales promesas de campaña del mandatario: reforzar el control en la frontera norte.

Las obras, realizadas por el Cuerpo Militar del Trabajo (CMT) -una histórica división del Ejército que se encarga de realizar obras civiles desde 1950-, se tratan de excavaciones de zanjas de tres metros de profundidad que deberían cubrir un tramo superior a los 500 kilómetros, y también contarán con vallas de cinco metros, que estarían electrificadas.

Para las operaciones se dispusieron de 500 camiones y 20 maquinarias pesadas, que llegaron al lugar el pasado viernes.