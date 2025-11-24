Así será el nuevo aeropuerto de Viña del Mar
Con un gatito al estilo Mario Kart, el Gobierno de Chile publicó en sus cuenta de instagram, una maqueta virtual de como será el terminal aéreo que iniciará sus obras en 2026.
“¡Buenas noticias para la Región de Valparaíso! La Comisión Evaluadora Ambiental, dio luz verde a las obras del futuro aeropuerto de Viña del Mar, por lo que aquí te mostramos cómo será este megaproyecto", Dice el posteo del la cuenta del gobierno.
