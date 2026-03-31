Bachelet revela que Sebastián Piñera le propuso encabezar la ONU: “Yo te apoyo y te propongo”

En la instancia, Bachelet reveló una anécdota que involucra al expresidente Piñera, quien la habría instado a presentarse como candidata al cargo, cuando él aún era jefe de Estado.

En ese contexto, cerró enfatizando en que cuenta con el apoyo de Brasil y México, aludiendo al gobierno de Kast luego de que le quitara el respaldo.

“Vamos a seguir adelante, porque cualquiera sea el resultado vale la pena dar la pelea por ser la primera secretaria general”, recalcó.