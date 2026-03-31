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    Bachelet revela que Sebastián Piñera le propuso encabezar la ONU: “Yo te apoyo y te propongo”

    En un conversatorio organizado este martes en la Universidad de Valparaíso, la expresidenta Michelle Bachelet se refirió a su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    En la instancia, Bachelet reveló una anécdota que involucra al expresidente Piñera, quien la habría instado a presentarse como candidata al cargo, cuando él aún era jefe de Estado.

    En ese contexto, cerró enfatizando en que cuenta con el apoyo de Brasil y México, aludiendo al gobierno de Kast luego de que le quitara el respaldo.

    Vamos a seguir adelante, porque cualquiera sea el resultado vale la pena dar la pelea por ser la primera secretaria general”, recalcó.

    Más sobre:NacionalMichelle BacheletSecretaría General Naciones UnidasONUSebastián Piñera

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