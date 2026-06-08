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    Biministro Alvarado defiende embargos a cuentas de deudores del CAE: “La TGR está ejerciendo su derecho a cobrar”

    El ministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, defendió el cobro que la Tesorería General de la República (TGR) hizo en las cuentas bancarias de algunos deudores del Crédito con Aval del Estado.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    “Aquí hay muchas personas que durante muchos años accedieron a un beneficio que es el CAE, que muchos teniendo las condiciones de ingresos suficientes y necesarios, no pagaron, y eso obligó a que se hicieran efectivas las garantías en contra del Estado de Chile por parte de los bancos”, precisó.

    “Lo que está haciendo el Estado de Chile es recuperar parte de ese dinero y se ha hecho siguiendo los procedimientos normales: primero notificar a las personas que deben, en segundo lugar invitándolos a reprogramar y en tercer lugar a personas de más altos ingresos”, agregó.

    Además, enfatizó que los cobros se están realizando únicamente a personas que tienen remuneraciones superiores a los 3,5 millones de pesos.

    Más sobre:ActualidadNacionalCAETesorería General de la RepúblicaCrédito Aval del Estado

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