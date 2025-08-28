SUSCRÍBETE
Boric critica a líderes que “insultan a quienes piensan distinto”: “Han hecho de la humillación un arma”

Durante su alocución en el marco de la ceremonia inaugural de la Cumbre Mundial Docente, el Presidente Gabriel Boric dijo que la enseñanza para la sostenibilidad y la paz está en riesgo en el mundo por líderes que "han hecho de la humillación un arma". "No lo vamos a combatir con palabras, con dicursos, con tweets, la mejor manera es hacerlo con educación", afirmó el Mandatario.

Alonso VatelPor 
Alonso Vatel
“No basta con romantizar el oficio de enseñar”: Boric aborda los desafíos de la educación en Cumbre Mundial Docente de la Unesco

“El Comité de Ministros revisará en un mes los US$7.000 millones que esperan su aprobación”, Quiroz lanza la primera medida proinversión de Kast

La millonaria multa que debe pagar Daniil Medvedev tras su arrebato en el US Open

Kast en picada contra ministros que critican su propuesta en pensiones: “Están haciendo lo mismo que Jara, mentir”

El nuevo Volvo XC70 se luce con su autonomía de 200 kilómetros

En vivo: sigue el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League

Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

Rating del miércoles 27 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League

