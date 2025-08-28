Boric critica a líderes que “insultan a quienes piensan distinto”: “Han hecho de la humillación un arma”
Durante su alocución en el marco de la ceremonia inaugural de la Cumbre Mundial Docente, el Presidente Gabriel Boric dijo que la enseñanza para la sostenibilidad y la paz está en riesgo en el mundo por líderes que "han hecho de la humillación un arma". "No lo vamos a combatir con palabras, con dicursos, con tweets, la mejor manera es hacerlo con educación", afirmó el Mandatario.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.