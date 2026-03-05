Boric critica proyecto que podría conmutar penas a presos por causas de lesa humanidad

“Ojalá y no me cabe ninguna duda que esto lo comparten la gran mayoría de los chilenos y chilenas, se reflexione en el Congreso. Seguramente esto le va a tocar también al futuro Congreso, de que este proyecto de ley que consagra la impunidad para criminales que le han hecho grande daño a nuestro país, no puedan salir libres”, agregó.