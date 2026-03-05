SUSCRÍBETE
    Boric critica proyecto que podría conmutar penas a presos por causas de lesa humanidad

    Tras la ceremonia de inauguración de las obras en Plaza Baquedano, el presidente Gabriel Boric se refirió al proyecto que fue aprobado en general ayer por el Senado y podría otorgar alternativas a las condenas de privados en libertad que sean adultos mayores y pacientes de enfermedades crónicas, incluyendo a reclusos por crímenes de lesa humanidad. "Chile ha avanzado mucho en materia de derechos humanos y de tener claro que los criminales tienen que estar donde tienen que estar. Los criminales de lesa humanidad, pero también los pederastas, los asesinos. Y la justicia no es venganza, la justicia es justicia", declaró el mandatario.

    Catalina Bórquez

    “Ojalá y no me cabe ninguna duda que esto lo comparten la gran mayoría de los chilenos y chilenas, se reflexione en el Congreso. Seguramente esto le va a tocar también al futuro Congreso, de que este proyecto de ley que consagra la impunidad para criminales que le han hecho grande daño a nuestro país, no puedan salir libres”, agregó.

