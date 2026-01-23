Boric llama al orden a partidos oficialistas: “De una vez por todas póngase a la altura”
Un fuerte llamado al orden realizó desde La Moneda el Presidente Gabriel Boric a los partidos que sustenan su alianza de gobierno. Consultado por el cónclave que hoy sostendrá el Socialismo Democrático sin el Partido Comunista ni el Frente Amplio, en medio del quiebre dentro del oficialismo, el Mandatario instó que las colectividades "de una vez por todas se pongan a la altura de la situación".
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.