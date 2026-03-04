Boric reitera la “disposición absoluta” para retomar reuniones de traspaso con Kast

En medio de su última gira a Punta Arenas, el mandatario aprovechó la vocería para entregar un mensaje de apertura al diálogo.

“Como presidente, manifiesto mi disposición absoluta y la de todo mi gobierno de retomar inmediatamente las reuniones de traspaso de mando con el gobierno entrante”, dijo.

“Más allá de las tensiones, más allá de las diferencias que pueden haber, más allá de incluso la diferente evaluación de los hechos, en Chile tenemos tradiciones republicanas que nos enorgullecen y que tengo la convicción que tenemos que honrar”, afirmó.