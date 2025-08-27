Candidata colombiana al Congreso de EE.UU. quemó ejemplar del Corán como acto para frenar el islam
Valentina Gómez, aspirante republicana al Congreso de Estados Unidos por el estado de Texas, difundió un video en redes sociales quemando un ejemplar del Corán con un lanzallamas.
En el registro, Gómez afirmó su intención de “acabar con el Islam en Texas”, e instó a los musulmanes a abandonar el país.
En el panorama electoral, la candidata ha recaudado hasta el momento sólo 7 mil dólares para su campaña.
Sus actos han girado entorno a temas controversiales y visibiliza posturas radicales del Partido Republicano. En diciembre de 2024, había publicado otro video en el que pide la ejecución pública de migrantes que cometían crímenes violentos en territorio estadounidense, registro en el que le disparaba a un muñeco atado a una silla.
Estos hechos han generado críticas y debates sobre los límites de la libertad de expresión.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.