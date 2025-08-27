SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

Candidata colombiana al Congreso de EE.UU. quemó ejemplar del Corán como acto para frenar el islam

Valentina Gómez, aspirante republicana al Congreso de Estados Unidos por el estado de Texas, difundió un video en redes sociales quemando un ejemplar del Corán con un lanzallamas.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

En el registro, Gómez afirmó su intención de “acabar con el Islam en Texas”, e instó a los musulmanes a abandonar el país.

En el panorama electoral, la candidata ha recaudado hasta el momento sólo 7 mil dólares para su campaña.

Sus actos han girado entorno a temas controversiales y visibiliza posturas radicales del Partido Republicano. En diciembre de 2024, había publicado otro video en el que pide la ejecución pública de migrantes que cometían crímenes violentos en territorio estadounidense, registro en el que le disparaba a un muñeco atado a una silla.

Estos hechos han generado críticas y debates sobre los límites de la libertad de expresión.

Más sobre:EE.UU.TexasIslamCoránViral

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Encuentro Red·Activa “De pocas a protagonistas: mujeres que lideran en industrias masculinizadas”

Deja millones en la UC: Norwich vende a Marcelino Núñez al Ipswich en uno de los traspasos más altos de la Championship

María Luisa Godoy: energía de emprender

Gustavo Quinteros deberá esperar: Blanco y Negro definirá el sábado al nuevo entrenador de Colo Colo

Minvu aclara dichos de Montes por reconstrucción en Valparaíso y llama a “no generar un falso debate”

The Gathering realizará show exclusivo en Chile con su formación más exitosa para celebrar los 30 años de Mandylion

Servicios

Baja la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Baja la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Cómo obtener la nueva licencia de conducir digital: próximamente llegará a la RM

Cómo obtener la nueva licencia de conducir digital: próximamente llegará a la RM

Cuáles son los requisitos del Subsidio de Arriendo y cuándo comienza la postulación

Cuáles son los requisitos del Subsidio de Arriendo y cuándo comienza la postulación

Minvu aclara dichos de Montes por reconstrucción en Valparaíso y llama a “no generar un falso debate”
Chile

Minvu aclara dichos de Montes por reconstrucción en Valparaíso y llama a “no generar un falso debate”

Baja la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronnie Moffit

Los resultados de Nvidia son empañados por su línea de centros de datos y su futuro en China
Negocios

Los resultados de Nvidia son empañados por su línea de centros de datos y su futuro en China

Precio promedio de las bencinas baja y completa tercera caída consecutiva

¿Quién es Lisa Cook? La gobernadora de la Fed que Donald Trump quiere destituir

La enfermedad que padece María Antonieta de las Nieves, la actriz que interpreta a La Chilindrina
Tendencias

La enfermedad que padece María Antonieta de las Nieves, la actriz que interpreta a La Chilindrina

Cómo son los ejercicios de Taiwán para prepararse para una potencial invasión de China

Compara los precios de las plataformas de streaming de Chile en un solo lugar: Netflix, Disney+, HBO y más

Deja millones en la UC: Norwich vende a Marcelino Núñez al Ipswich en uno de los traspasos más altos de la Championship
El Deportivo

Deja millones en la UC: Norwich vende a Marcelino Núñez al Ipswich en uno de los traspasos más altos de la Championship

Gustavo Quinteros deberá esperar: Blanco y Negro definirá el sábado al nuevo entrenador de Colo Colo

El severo análisis de Manuel Pellegrini tras empate de Betis: “En la segunda parte, no llegamos a la portería”

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre
Finde

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha

The Gathering realizará show exclusivo en Chile con su formación más exitosa para celebrar los 30 años de Mandylion
Cultura y entretención

The Gathering realizará show exclusivo en Chile con su formación más exitosa para celebrar los 30 años de Mandylion

La crisis en Gaza pone en jaque al Festival de Cine de Venecia: piden ser “más valientes” contra Israel

Taylor Swift y Travis Kelce: un romance en seis actos

Trump convoca a Blair y Kushner a una reunión sobre la guerra en Gaza
Mundo

Trump convoca a Blair y Kushner a una reunión sobre la guerra en Gaza

Todos los países del Consejo de Seguridad de la ONU salvo EE.UU. reclaman el fin de la hambruna en Gaza

Cómo Ucrania se convirtió en uno de los países más minados del mundo

Lupus, el gran imitador
Paula

Lupus, el gran imitador

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”

Bullying escolar: el costo del silencio institucional