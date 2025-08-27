Candidata colombiana al Congreso de EE.UU. quemó ejemplar del Corán como acto para frenar el islam

En el registro, Gómez afirmó su intención de “acabar con el Islam en Texas”, e instó a los musulmanes a abandonar el país.

En el panorama electoral, la candidata ha recaudado hasta el momento sólo 7 mil dólares para su campaña.

Sus actos han girado entorno a temas controversiales y visibiliza posturas radicales del Partido Republicano. En diciembre de 2024, había publicado otro video en el que pide la ejecución pública de migrantes que cometían crímenes violentos en territorio estadounidense, registro en el que le disparaba a un muñeco atado a una silla.

Estos hechos han generado críticas y debates sobre los límites de la libertad de expresión.