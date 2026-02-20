SUSCRÍBETE
    Captan a tiburón nadando en gélidas aguas de la Antártica por primera vez

    Un increible registro captó a un enorme tiburón en el océano Antártico, lugar donde según los científicos no existia presencia de esta especie debido a las extremas temperaturas de las aguas.

    Por 
    Sebastián García

    Un inédito registro da cuenta de la presencia de un tiburón de entre 3 y 4 metros de longitud, captado a unos 490 metros de profundidad en las frías aguas del océano Antártico. Hasta ahora, se creía que estos animales no habitaban en esa zona.

    Los tiburones suelen encontrarse en aguas cuya temperatura oscila entre 1º C y 25ºC, dependiendo de la especie, pero nunca antes habían sido documentados en el extremo sur del mundo.

    El ejemplar, identificado como un tiburón durmiente, fue registrado por una cámara operada por el Centro de Investigación de las Profundidades Marinas Minderoo-UWA en enero de 2025. Si bien las imágenes corresponden al año pasado, recientemente fueron difundidas públicamente.

    Lo Último

