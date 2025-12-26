Captan a tiernas crías de ñandú del norte corriendo por el Altiplano Tarapaqueño

Esta especie, conocida por su nombre científico como Rhea pennata tarapacensis, habita en zonas áridas y transita por diferentes sistemas frágiles, como bofedales, pajonales y tolares.

Una de las particularidades más llamativas de esta ave terrestre es que son los machos quienes construyen sus nidos, incuban los huevos y luego, cuidan de sus bebés.

En el norte de Chile, la especie se ve principalmente afectada por la caza furtiva, recolección de sus huevos y por la perturbación de su hábitat natural.