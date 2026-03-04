Captan el momento en que iceberg se voltea y arrastra a una colonia de pingüinos
Un registro de una turista en la Antártica, captó el momento exacto en que un iceberg se voltea inesperadamente y arrastró a las gélidas aguas a una colonia de pingüinos que se encontraba descansando sobre la superficie. El video se viralizó rápidamente en redes sociales generando diversas reacciones, para algunas fue momento gracioso y para otros, una lamentable situación que evidencia las consecuencias del cambio climático en la zona.
