Inicio
Política
Nacional
Negocios
Mundo
El Deportivo
Videos
Lo Último
LT Beneficios
Papel Digital
Opens in new window
Auto.cl
CERRAR
SUSCRÍBETE
La Tercera
Portada
Lo Último
Papel Digital
Opens in new window
Newsletters
Mundo
Donald Trump
Guerra en Ucrania
Venezuela
China
Chile
Política
Nacional
Servicios
Educación
Presidenciales
Congreso
Desde la redacción
Negocios
Pulso
Money Talks
Minería
Emprendimiento
Sustentabilidad
Red Activa
Motores
Opinión
Editorial
Columnas
Cartas al Director
Ciencia y Tecnología
Tendencias
Medioambiente
El Deportivo
Fútbol Chileno
Fórmula 1
Cultura y Entretención
Culto
Glamorama
Opens in new window
Sociedad
Paula
Sociales
Board
Ediciones
La Tercera PM
La Tercera Sábado
La Tercera Domingo
Suscripciones
LT Beneficios
Corporativas
Universidades
Opens in new window
Redes sociales
X
Opens in new window
Instagram
Opens in new window
Facebook
Opens in new window
YouTube
Opens in new window
TikTok
Opens in new window
Linkedin
Opens in new window
Grupo Copesa
Auto.cl
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Quiénes somos
Servicio al Suscriptor
Mi cuenta
Preguntas Frecuentes
Logo La Tercera
SUSCRÍBETE
INGRESAR
Videos
Captan intensa caída de nieve en una mina al interior de la Región de Tarapacá
Diversos usuarios compartieron registros de cómo la nieve vestía de blanco el piso de la mina Quebrada Blanca, ubicada a 240 km de Iquique.
Por
Paula Morales
8 SEPTIEMBRE 2025
Compartir
Twitter
Facebook
Whatsapp
LinkedIn
Email
Comentarios
Más sobre:
Región de Tarapacá
Nieve
Iquique
Quebrada Blanca
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
inicia sesión
Suscríbete
Opens in new window
Lo Último
hace 3 min
FES: autonomía bajo arresto
hace 8 min
BancoEstado alerta por nueva modalidad de estafa con falsos comprobantes de depósitos
hace 12 min
Fonasa viaja al Chile Day para conquistar a las aseguradoras internacionales
hace 16 min
Directora de presupuestos recomienda a las candidaturas a seguir el plan de la comisión para la reducción del gasto fiscal
hace 17 min
Alejandro “Mono” González recibe el Premio Nacional de Artes Plásticas 2025
hace 18 min
El impacto negativo para las viñas chilenas de los cambios en el consumo mundial de alcohol
Servicios
BancoEstado alerta por nueva modalidad de estafa con falsos comprobantes de depósitos
Temblor hoy, lunes 8 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
Metro anuncia buses de apoyo y rutas alternativas por cierre parcial de la Línea 1
Revisa los montos del aguinaldo de Fiestas Patrias para trabajadores del sector público
Chile
BancoEstado alerta por nueva modalidad de estafa con falsos comprobantes de depósitos
Comando de Jeannette Jara emplaza a Kast ad portas de debate presidencial: “Hay que sacarle la careta”
Presidente Boric viajará este martes a la región del Biobío para habilitación de puente y entrega de viviendas
Negocios
La tasa de interés para un crédito hipotecario cae a mínimos de dos años
FES: autonomía bajo arresto
Fonasa viaja al Chile Day para conquistar a las aseguradoras internacionales
Tendencias
Cuál fue el milagro que hizo Carlo Acutis, el adolescente que se convirtió en el primer santo milenial de la Iglesia Católica
Qué se sabe del ataque a civiles en Jerusalén que dejó, hasta ahora, seis muertos
Condenan a la mujer que mató a su familia con hongos de la muerte en un almuerzo
El Deportivo
Dónde y a qué hora ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford
¿Un guiño a su amigo Joaquín Niemann? La particular celebración “golfística” de Carlos Alcaraz tras su título del US Open
Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias
Finde
Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre
De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC
Cultura y entretención
Alejandro “Mono” González recibe el Premio Nacional de Artes Plásticas 2025
Así fue el debut en la música del estadio Claro Arena: Lionel Richie y una batalla campal contra el frío
Pablo Chill-E debuta con éxito en el show Red Bull Symphonic del teatro Corpartes
Mundo
Israel bombardea otra torre residencial en la ciudad de Gaza
Israel advierte de que el ataque contra un autobús en Jerusalén tendrá “consecuencias extremadamente graves”
Primer ministro francés enfrenta moción de censura en el Parlamento
Paula
Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer
Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”
Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.