Elecciones Perú 2026: la incertidumbre se toma los centros de votación en Lima

Más de 27 millones de peruanos están llamados este domingo a las urnas para elegir entre los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

Según el sondeo realizado por Ipsos, divulgado de manera privada producto de la veda electoral, Fujimori superaba a Sánchez por 0,4 puntos porcentuales.

Sin embargo, en el mismo sondeo dado a conocer el viernes, el líder de Juntos por el Perú se encontraba 0,6 puntos por sobre la lideresa de Fuerza Popular.