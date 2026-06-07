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    Elecciones Perú 2026: la incertidumbre se toma los centros de votación en Lima

    Desde el Colegio Libertador San Martín, uno de los tantos centros electorales de la capital de Perú, la periodista de Mundo, Cristina Cifuentes, realiza un balance de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

    Por 
    Cristina Cifuentes
     
    Paula Morales

    Más de 27 millones de peruanos están llamados este domingo a las urnas para elegir entre los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

    Según el sondeo realizado por Ipsos, divulgado de manera privada producto de la veda electoral, Fujimori superaba a Sánchez por 0,4 puntos porcentuales.

    Sin embargo, en el mismo sondeo dado a conocer el viernes, el líder de Juntos por el Perú se encontraba 0,6 puntos por sobre la lideresa de Fuerza Popular.

    Más sobre:LT ExplicaActualidadMundoPerúElecciones Perú 2026

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