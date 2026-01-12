Captan violento portonazo a mujer Santiago Centro: auto fue abandonado por delincuentes en Renca
La víctima estaba entrando a su domicilio cerca de la medianoche, cuando fue abordada por tres antisociales -de apariencia muy joven-, quienes le robaron su vehículo.
Tras el robo, la mujer afectada interpuso una denuncia en Carabineros.
Horas más tarde, uniformados logró ubicar el vehículo robado: estaba abandonado, con el estanque vacío, en la comuna de Renca.
