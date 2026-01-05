Captura de Maduro: ¿Cuáles son los efectos para Latinoamérica y el mundo?
En la sección "Lo que tienes que saber" del programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el analista internacional y director de Contenidos del Instituto Res Publica, Álvaro Iriarte, analizó las repercusiones de la captura de Nicolás Maudro por parte de fuerzas estadounidenses el sábado y explicó por qué la caída del depuesto líder no implica el fin inmediato del régimen. ¿De qué forma se podría llevar a cabo una transición hacia la democracia y cuáles son los intereses de EE.UU. en el país caribeño? Todos los detalles en el video.
