La Tercera
Carpintero Negro se toma el mercado
Conversamos con Juan José Uriarte, socio fundador de Grupo Carpintero, cuyo gin es líder en el mercado y acaba de ser elegido el mejor del mundo en The Gin Awards, la competencia global más grande de la categoría.
Por
Paula Morales
26 AGOSTO 2025
Más sobre:
Money Talks
Gin
The Gin Awards
Negocios
Ocio
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.