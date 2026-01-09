Inicio
Videos
Cartelera celestial: ¿Sabes cuáles serán los eventos astronómicos más destacados de 2026?
Los amantes de la astronomía tendrán un amplio abanico de opciones para disfrutar a simple vista este 2026 que recién comienza. Acá te lo contamos.
Por
Pato Lazcano y Alex Utreras
9 ENERO 2026
Ciencia
astronomia
eclipses
luna llena
luna de Sangre
