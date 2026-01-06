SUSCRÍBETE POR $1100
    “¡Censura alemán!”: Tenso momento entre los diputados Johannes Kaiser y Gaspar Rivas

    Durante la sesión de hoy en la Cámara de Diputados y Diputadas, se vivió un álgido cruce de palabras entre el vicepresidente de la Cámara Baja, el diputado Gaspar Rivas y el líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser.

    Catalina Bórquez

    Esto, mientras se discutía un proyecto de ley ingresado por el diputado Rivas que solicita al Presidente de la República “decretar el monopolio de la exportación de cobre y sus subproductos a través de Codelco”.

    Kaiser se mostró en contra de su aprobación y señaló que “este es un proyecto de resolución que debiésemos rechazar de plano porque nos devuelve a una triste y empobrecida situación como la que tuvimos en un pasado que queremos olvidar, porque Chile en esa época era uno de los países más pobres de nuestro subcontinente”.

    A lo que Rivas le respondió: “Si tiene algún problema censure, censure, censure”. ”Censura con su neoliberalismo libertario, censure. ¡Censura si quiere! ¡Censura, alemán, censura!”, finalizó.

    Más sobre:NacionalJohannes KaiserGaspar RivasCámara de Diputados y Diputadas

