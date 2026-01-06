“¡Censura alemán!”: Tenso momento entre los diputados Johannes Kaiser y Gaspar Rivas

Esto, mientras se discutía un proyecto de ley ingresado por el diputado Rivas que solicita al Presidente de la República “decretar el monopolio de la exportación de cobre y sus subproductos a través de Codelco”.

Kaiser se mostró en contra de su aprobación y señaló que “este es un proyecto de resolución que debiésemos rechazar de plano porque nos devuelve a una triste y empobrecida situación como la que tuvimos en un pasado que queremos olvidar, porque Chile en esa época era uno de los países más pobres de nuestro subcontinente”.

A lo que Rivas le respondió: “Si tiene algún problema censure, censure, censure”. ”Censura con su neoliberalismo libertario, censure. ¡Censura si quiere! ¡Censura, alemán, censura!”, finalizó.