Cerro Santa Lucía: el ícono turístico de Santiago que lucha contra el abandono y deterioro

Aunque recibe a casi 400 mil visitantes al año, el cerro patrimonial enfrenta accesos clausurados, un ascensor inutilizado desde 2016 y muros en riesgo de derrumbe. La Municipalidad de Santiago asegura que avanza en un plan de mitigación, pero vecinos y expertos piden una restauración integral.

Por 
Gabriela Mondaca
 
Paula Morales

Las terrazas ajardinadas, los senderos y las vistas panorámicas convierten al cerro Santa Lucía en uno de los atractivos imperdibles de la capital. Así lo refleja Tripadvisor, que lo ubica en el tercer lugar entre más de 500 panoramas en Santiago.

Sin embargo, tras la postal turística emerge otra realidad: accesos clausurados, muros con desprendimientos, monumentos rayados y un ascensor fuera de servicio desde hace casi una década.

El deterioro del parque preocupa a vecinos y visitantes quienes advierten que no bastan reparaciones puntuales.

Cerro Santa LucíaTurismoDeterioroAbandono

