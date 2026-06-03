Chilena llega a los golpes contra mujer que lanzó gritos racistas en el Metro de Barcelona

Un tenso momento se vivió en la Línea 4 del Metro de Barcelona, cuando una mujer española comenzó a gritar comentarios racistas contra los pasajeros presentes.

La situación escaló cuando la española intentó golpear a un hombre que iba a su lado.

Luego, hizo gestos xenófobos y escupió contra un grupo, lo que provocó la furiosa reacción de una turista chilena.