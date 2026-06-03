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    Chilena llega a los golpes contra mujer que lanzó gritos racistas en el Metro de Barcelona

    El incidente ocurrió durante el fin de semana, pero se ha viralizado durante la mañana de este miércoles través de redes sociales.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Un tenso momento se vivió en la Línea 4 del Metro de Barcelona, cuando una mujer española comenzó a gritar comentarios racistas contra los pasajeros presentes.

    La situación escaló cuando la española intentó golpear a un hombre que iba a su lado.

    Luego, hizo gestos xenófobos y escupió contra un grupo, lo que provocó la furiosa reacción de una turista chilena.

    Más sobre:ActualidadViralEspañaMundoRacismo

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