¿Cómo evalúan los chilenos la primera semana de Kast como Presidente electo?
Entrevistado por Jorge Arellano y Rodrigo Álvarez en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el director ejecutivo de Descifra, Camilo Feres, desmenuzó el sondeo que abordó el balance que ha hecho la ciudadanía a los primeros días de José Antonio Kast como Presidente electo. ¿Qué expectativas existen para el próximo gobierno? Todos los detalles en el video.
