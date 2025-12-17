¿Cómo impactará la estimación de crecimiento del país para 2026 en el mercado automotriz?
La economía chilena crecerá 2,4% este año y entre 2 y 3% en 2026, según la proyección entregada por el Banco Central. ¿Cómo impactará en el mercado automotriz esta estimación? En este nuevo episodio de automotores, conversamos de este tema y mucho más, con Carlos Dumay, empresario y concesionario automotriz.
Además, proyectamos como se moverá el mercado automotriz en 2026, considerando el alza en la ventas que han tenido los autos usados, que ya superan la barrera del 5%.
¿Por qué hoy es tan difícil acceder a un auto nuevo y las personas están mirando con mayor interés el mercado de los usados?.
Revisa la entrevista completa y entérate acá:
