Cómo Kast recibe la herencia económica de Boric
El periodista de Pulso Julio Nahuelhual explicó en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, las dificultades que tendrá el presidente electo José Antonio Kast para cumplir su objetivo de lograr un Estado más austero y los ripios que existen para el recorte fiscal de USD$ 6 mil millones que prometió. ¿Cómo la herencia fiscal del gobierno del Presidente Gabriel Boric afectará los planes de la nueva administración? Todos los detalles en el video.
