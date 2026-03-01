Cómo levantar USD$ 18 millones a los 27 años

La historia de Nicolás Camhi es como la del sueño del emprendedor. Hace dos años, juntos a dos socios fundó Vambe, una startup que con la ayuda de la IA ayuda a las empresas a escalar sus negocios, mejorando la conversión y las ventas. Recientemente, lograron levantar una ronda de capital serie A de 14 millones de dólares, con lo que suman 18 en total. Hoy tienen más de 1.700 clientes en Chile y México, y ahora preparan su desembarco a Brasil.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.