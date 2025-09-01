Con fuegos artificiales y disparos: así fue la despedida de “Baby Bandito”

A través de Sosafe, vecinos de la comuna compartieron imágenes de los estruendos: casi cinco minutos de fuegos artificiales y disparos.

Frente a los hechos, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana infornmó que los funerales de Kevin Olguín, “Baby Bandito”, y su pareja, Karina Rojas, fueron catalogados de “riesgo”.

Olguín (32) y Rojas(25) fueron acribillados la madrugada del sábado en Cerro Navia, cuando un grupo de desconocidos abrió fuego contra el vehículo en el que se desplazaban.

Tras analizar informes de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería, el cuerpo de Olguín debe ser llevado desde el SML directo al cementerio.