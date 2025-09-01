SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

Con fuegos artificiales y disparos: así fue la despedida de “Baby Bandito”

Kevin Olguín, uno de los participantes del llamado “Robo del Siglo” fue despedido anoche en Quilicura tras ser asesinado junto a su pareja el sábado 30 de agosto, situación que encendió las alarmas de las autoridades.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

A través de Sosafe, vecinos de la comuna compartieron imágenes de los estruendos: casi cinco minutos de fuegos artificiales y disparos.

Frente a los hechos, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana infornmó que los funerales de Kevin Olguín, “Baby Bandito”, y su pareja, Karina Rojas, fueron catalogados de “riesgo”.

Olguín (32) y Rojas(25) fueron acribillados la madrugada del sábado en Cerro Navia, cuando un grupo de desconocidos abrió fuego contra el vehículo en el que se desplazaban.

Tras analizar informes de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería, el cuerpo de Olguín debe ser llevado desde el SML directo al cementerio.

Más sobre:NacionalRobo del SigloBaby BanditoQuilicura

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Grau descarta cambios en las perspectivas de crecimiento tras Imacec de julio y resalta el crecimiento no minero

El Ironman de Valdivia abre un nuevo tramo de inscripciones para el evento de distancia completa de 2026

Kast responde críticas por propuesta en pensiones y asegura que no “mostrará” toda su fórmula para que el gobierno no “amarre recursos”

Rating del domingo 31 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Inicia el juicio contra el acusado de asesinar a un inspector de la PDI en Temucuicui

Traumatólogo es detenido por abuso sexual por sorpresa: tiene dos denuncias con mismo modus operandi

Servicios

Rating del domingo 31 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 31 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

¿Cómo funciona la licencia de conducir digital? Ya se encuentra en la RM y todo Chile

¿Cómo funciona la licencia de conducir digital? Ya se encuentra en la RM y todo Chile

Temblor hoy, lunes 1 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 1 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

A qué hora y dónde ver a Rayo Vallecano vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Rayo Vallecano vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Kast responde críticas por propuesta en pensiones y asegura que no “mostrará” toda su fórmula para que el gobierno no “amarre recursos”
Chile

Kast responde críticas por propuesta en pensiones y asegura que no “mostrará” toda su fórmula para que el gobierno no “amarre recursos”

Rating del domingo 31 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Inicia el juicio contra el acusado de asesinar a un inspector de la PDI en Temucuicui

Grau descarta cambios en las perspectivas de crecimiento tras Imacec de julio y resalta el crecimiento no minero
Negocios

Grau descarta cambios en las perspectivas de crecimiento tras Imacec de julio y resalta el crecimiento no minero

Las cuatro medidas que propone el CFA para la consolidación fiscal del país

Medición revela que la confianza del consumidor en Chile es la única que aumentó en Latinoamérica durante agosto

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo
Tendencias

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Qué se sabe de la presunta interferencia rusa que enfrentó el avión de la presidenta de la Comisión Europea

Quién era Abu Obeida, el vocero de Hamas que Israel asegura haber asesinado con un ataque en Gaza

El Ironman de Valdivia abre un nuevo tramo de inscripciones para el evento de distancia completa de 2026
El Deportivo

El Ironman de Valdivia abre un nuevo tramo de inscripciones para el evento de distancia completa de 2026

Un nuevo escándalo: Luis Suárez escupe a asistente técnico de Seattle Sounders tras perder la final de la Leagues Cup

Alexis Sánchez ya se encuentra en España para firmar con el Sevilla

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual
Finde

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 30 y 31 de agosto

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Teatro Camilo Henríquez reestrena País Costra una radiografía a la tortura y desaparición en Chile
Cultura y entretención

Teatro Camilo Henríquez reestrena País Costra una radiografía a la tortura y desaparición en Chile

Maximiliano del Río, director de Lollapalooza Chile: “Las bandas legendarias pueden volver a estar en el festival”

Green Day en Chile: la patineta eterna

Rusia se desvincula del supuesto sabotaje al avión de la presidenta de la Comisión Europea
Mundo

Rusia se desvincula del supuesto sabotaje al avión de la presidenta de la Comisión Europea

“Aquí solo se van a usar votos en papel”: Trump insiste con plan para restringir el sufragio por correo en un nuevo desafío constitucional

El avión en que viajaba la presidenta de la Comisión Europea fue afectado por presunta interferencia rusa en el GPS

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”