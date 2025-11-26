BLACK SALE $990
    Conductor atropelló a recolector de basura en Talagante y se dio a la fuga

    El accidente fue registrado por una cámara de seguridad de una casa, donde se puede ver cómo el vehículo -a exceso de velocidad- impacta al trabajador, mientras otro alcanzó a arrancar.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Carabineros se encuentra trabajando para identificar al conductor que atropelló a un recolector de basura en la comuna de Talagante.

    El incidente ocurrió a eso de las 7:00 de la mañana del lunes pasado, en el sector de La Manresa, mientras la víctima realizaba sus funciones.

