Conductor atropelló a recolector de basura en Talagante y se dio a la fuga
El accidente fue registrado por una cámara de seguridad de una casa, donde se puede ver cómo el vehículo -a exceso de velocidad- impacta al trabajador, mientras otro alcanzó a arrancar.
Carabineros se encuentra trabajando para identificar al conductor que atropelló a un recolector de basura en la comuna de Talagante.
El incidente ocurrió a eso de las 7:00 de la mañana del lunes pasado, en el sector de La Manresa, mientras la víctima realizaba sus funciones.
