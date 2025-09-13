Conductor de micro agredió a estudiante por no tener su pase escolar en Temuco: fue despedido
La violenta agresión fue registrada y difundida en redes sociales, y muestra cómo el hombre golpeó y empujó al menor hasta botarlo al suelo.
Según información preliminar, la pelea comenzó porque el joven no llevaba su pase escolar.
Frente al incidente, Marcelo Quintana, representante legal de la línea 9 de Temuco, lamentó los hechos y confirmó que el conductor fue desvinculado.
Desde la Seremi de Educación condenaron los hechos y afirmaron que nada justifica la agresión a un menor de edad.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.