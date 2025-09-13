Conductor de micro agredió a estudiante por no tener su pase escolar en Temuco: fue despedido

Según información preliminar, la pelea comenzó porque el joven no llevaba su pase escolar.

Frente al incidente, Marcelo Quintana, representante legal de la línea 9 de Temuco, lamentó los hechos y confirmó que el conductor fue desvinculado.

Desde la Seremi de Educación condenaron los hechos y afirmaron que nada justifica la agresión a un menor de edad.