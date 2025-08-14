SUSCRÍBETE
Conejos con “tentáculos”: ¿Cuál es la razón de esta extraña mutación?

Los casos se concentran en Fort Collins, Colorado, y ha causado interés no solo entre los vecinos de la zona, sino que también se han viralizado en redes sociales. Acá te contamos sus causas.

Paula Morales 
Paula Morales

Según Parques y Vida Silvestre de Colorado (CPW), estos, estos extraños crecimientos son provocados por el virus del papiloma de Shope, también conocido como el virus del papiloma en conejos de algodón (CRPV).

El virus se transmite a través de garrapatas, chinches o mosquitos, y los primeros síntomas suelen ser protuberancias rojas que se transforman en masas gruesas y rígidas cubiertas de verrugas.

El papiloma de Shope solo afecta a conejos, y no representa un riesgo para las personas ni otras mascotas. Sin embargo, autoridades piden no acercarse a ellos, ni tocarlos.

Más sobre:Estados UnidosEE.UU.ColoradoConejos zombieConejos con tentáculosConejos Frankenstein

