Consejo del Salmón destaca unidad público-privada ante aranceles de Estados Unidos: “Desafíos país se enfrentan en unidad”
En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', la presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, ahondó en cómo la industria de la salmonicultura ha sido de las más afectadas por el gravámen de 12,5% que EE.UU. impuso a algunas exportaciones chilenas el 24 de julio; remarcó las negociaciones que ha llevado a cabo el gobierno con la USTR y enfatizó la importancia de la industria para el país. "Una industria estratégica como la salmonicultura requiere de amplias mayorías políticas para avanzar", dijo. Revisa en el video la entrevista completa realizada por Rodrigo Álvarez y Carlos Alonso.
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