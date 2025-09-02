Contenido sensible: captan abuso sexual a escolar en plena vía pública de Chiguayante
Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que un hombre agrede a una escolar en plena vía pública, registro que se ha viralizado en redes sociales.
Según consignó Bío Bío, la situación fue alertada a seguridad municipal de la comuna el viernes pasado a primera hora.
Así, autoridades llegaron al colegio de la menor afectada y realizaron las denuncias correspondientes.
Tras los hechos, desde el municipio informaron que la PDI investiga al agresor, quien estaría vinculado con otro caso similar.
