Crisis en Gendarmería: Gobierno blinda a Gajardo y responde a crítica de Kast

Esta mañana la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respaldó a su par de Justicia, Jaime Gajardo, luego de la polémica por los dichos del secretario de Estado, quien el sábado dijo que en la institución penitenciaria no se puede descartar “corrupción” o “sabotaje” por las múltiples excarcelaciones erróneas. Esto provocó la crítica del presidente electo, José Antonio Kast, quien afirmó que “nunca hay que hablar mal de las instituciones”.

“No ha habido un cuestionamiento a la institución, en ningún caso, por lo tanto hay que ser responsable con esas afirmaciones”, respondió hoy Vallejo, quien remarcó que “no hay nada de lo que haya hecho y dicho el gobierno que no garantice” el “respaldo institucional” a Gendarmería. En esa línea, la ministra sostuvo que la justicia es quien debe investigar la tesis sobre un eventual “sabotaje”.