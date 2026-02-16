SUSCRÍBETE
    Crisis en Gendarmería: Gobierno blinda a Gajardo y responde a crítica de Kast

    La ministra vocera Camila Vallejo afirmó que desde el gobierno "no ha habido un cuestionamiento" a Gendarmería, luego que el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, no descartara que pudiera existir "corrupción" o "sabotajes" en la institución penitenciaria propósito de excarcelaciones erróneas.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

    Esta mañana la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respaldó a su par de Justicia, Jaime Gajardo, luego de la polémica por los dichos del secretario de Estado, quien el sábado dijo que en la institución penitenciaria no se puede descartar “corrupción” o “sabotaje” por las múltiples excarcelaciones erróneas. Esto provocó la crítica del presidente electo, José Antonio Kast, quien afirmó que “nunca hay que hablar mal de las instituciones”.

    “No ha habido un cuestionamiento a la institución, en ningún caso, por lo tanto hay que ser responsable con esas afirmaciones”, respondió hoy Vallejo, quien remarcó que “no hay nada de lo que haya hecho y dicho el gobierno que no garantice” el “respaldo institucional” a Gendarmería. En esa línea, la ministra sostuvo que la justicia es quien debe investigar la tesis sobre un eventual “sabotaje”.

