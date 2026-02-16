SUSCRÍBETE
    Política

    Vallejo endurece el tono contra la oposición por nueva acusación de “amarre” y apunta a una “lógica de persecución”

    La portavoz del gobierno sostuvo que "hay un sobreaprovechamiento del concepto de amarre para criticar por cualquier cosa al Ejecutivo".

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Camila Vallejo, ministra vocera de gobierno. Foto: Diego Martin/Aton Chile. Diego Martin

    La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, endureció el tono en contra de la oposición por una nueva acusación de “amarre” en reparticiones ministeriales en el tramo final de la administración del Presidente Gabriel Boric.

    Los cuestionamientos más recientes en esta materia están dirigidos al actual subsecretario de las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein (PC), tras conocerse el nombramiento de una exasesora suya, Jessica Tapia, como directora del Departamento de Estudios y Análisis.

    El diputado republicano Agustín Romero, por ejemplo, escribió en una publicación en X: “A semanas de dejar el cargo, el subsecretario Eidelstein (PC) nombra a una exasesora en un puesto clave y de planta. Otra vez el ‘amarre’ de última hora. El Estado no es agencia de empleos del FA y del PC. ¿Usted está de acuerdo con asegurar cargos a cercanos al FA y el PC?“.

    En la habitual vocería de los lunes, la portavoz del Ejecutivo respondió a estas críticas, al acusar que “lamentablemente a veces vemos en la oposición de que cualquier acción del gobierno, cualquier política pública o proyecto de ley o cualquier gestión es un amarre”.

    “Nosotros no vamos a permitir que se insista o se presione a que el gobierno deje de gobernar. Porque el gobierno gobierna hasta el 11 de marzo. Después van a gobernar ellos, no antes”, señaló.

    Vallejo llamó a distinguir entre cargos de confianza, que por instrucción de Boric deben salir el 11 de marzo, de aquellos puestos que son mediante concurso público.

    “Está lo que es parte del funcionamiento del Estado, los concursos públicos donde participan además empresas externas que hacen las evaluaciones técnicas correspondientes para los nombramientos de cargos que son de planta, como lo sucede también con la Alta Dirección Pública. ¿O qué quieren? ¿Que el gobierno deje de hacer funcionar el Estado? Porque cualquier decisión de Estado finalmente es un amarre. No puede pasar eso", reprochó.

    Y luego agregó: “O lo otro es aplicar una lógica de persecución. No sé, tipo Ley Maldita. O que ninguna persona pueda postular un trabajo, o sea no. Aquí el Estado tiene que seguir funcionando. Además, estos sistemas son concursos públicos. Y en particular, en este caso además, ha habido un headhunter, una empresa externa que evalúa perfiles".

    Finalmente, la secretaria de Estado reclamó que “hay un sobreaprovechamiento del concepto de amarre para criticar por cualquier cosa al Ejecutivo o hacer que el Ejecutivo no tome más decisiones o el Estado deje de funcionar. Y eso no tiene lugar en una democracia, porque el gobierno tiene que seguir gobernando hasta el último minuto. Y después ellos podrán tomar las decisiones como Ejecutivo”.

