En medio de sus vacaciones: Kast llama a “cuidar las instituciones” tras polémica en Gendarmería

El presidente electo José Antonio Kast se refirió este domingo en la Región de Los Lagos a su próximo retorno a la agenda pública, tras una semana de vacaciones, adelantando que retomará formalmente sus actividades el 18 de febrero y que sostendrá un saludo protocolar con alcaldes.

Previo a sus declaraciones, Kast asistió a misa en la Iglesia Parroquial del Sagrado Corazón, en Puerto Varas, donde confirmó encuentros institucionales para los próximos días. “Mañana (lunes) ya vamos a tener un saludo protocolar a algunos alcaldes”, señaló.

Consultado por su periodo de descanso, el mandatario electo explicó que fueron días dedicados a la familia. “Han sido siete días de buen descanso, un encuentro familiar muy bonito con casi todos los hijos, los nietos, así que hemos tenido harto para encontrarnos, conversar, jugar algunos juegos ahí de mesa y descansar”, indicó, agregando que espera “recuperar todas las pilas, toda la energía y volver aquí ya el 18 de febrero con todo”.

Kast llama a “cuidar las instituciones” tras polémica en Gendarmería DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Sobre los preparativos para el cambio de mando, Kast afirmó que el proceso avanza y que busca transmitir un mensaje específico. “Estamos buscando una imagen que refleje esperanza, ánimo, trabajo, porque vienen tiempos que van a ser complejos de asumir, si le está pasando por momentos duros, en temas de catástrofe, en temas económicos”, sostuvo, llamando a “ponerle el hombro para sacar adelante esta gran nación”. Respecto a detalles como la corbata que utilizará ese día, evitó adelantos: “Hay un amplio espectro, así que dejémoslo para la sorpresa de ese día”.

Al ser consultado por la contingencia, particularmente por la situación en Gendarmería de Chile, tras dichos del ministro de Justicia sobre eventuales hechos de corrupción o sabotaje, Kast evitó profundizar y pidió resguardar a las instituciones. “ Nunca hay que hablar mal de las instituciones , las instituciones las tengo que respetar. Todas nuestras instituciones están formadas por hombres y mujeres muy valiosos que cuidan a Chile”, afirmó, reconociendo que “de repente dentro de un grupo de personas haya alguien que no haga lo correcto”, pero insistiendo en “resguardar y cuidar nuestras instituciones, dentro de ellas esa noble y gran institución de Gendarmería de Chile”.

Finalmente, ante preguntas sobre otros temas de contingencia y eventuales contactos durante sus vacaciones, el presidente electo reiteró que retomará esas materias una vez concluido su descanso. “Esta semana ha sido literalmente de descanso, así que ya retomando el 18, si hay que conversar algo, lo conversaremos, pero ya a partir del 18 más temas de contingencia”, concluyó.