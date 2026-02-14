Asociación de gendarmes cuestiona a Gajardo, rechaza sus dichos sobre “corrupción y sabotaje” y pide su renuncia

Ansog critica acusaciones de posible “corrupción y sabotaje” de Gendarmería y señalan que Gajardo “ha perdido legitimidad técnica”

La Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería (Ansog) criticó este sábado al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien declaró en una entrevista con Meganoticias que las últimas liberaciones de reos podrían corresponder no solo a errores administrativos de Gendarmería, sino que a situaciones de “corrupción y sabotaje”.

La Ansog manifestó su “profunda preocupación” frente a la conducción del sistema penitenciario.

“Sus dichos evidencian un preocupante desconocimiento de aspectos esenciales del funcionamiento de Gendarmería de Chile, especialmente en materia de formación, malla curricular y condiciones reales en que se desempeñan los funcionarios”, explicaron desde la asociación.

Desde la Ansog señalan que el uso del concepto de sabotaje “no solo afecta la honra institucional, sino que también desatiende las brechas estructurales existentes, tales como déficit de dotación, sobrecarga laboral y falta de capacitación”.

También señalaron que “la responsabilidad política implica liderazgo, conocimiento técnico y control estratégico del sistema que se administra. Cuando estos elementos faltan, se debilita la institucionalidad y se afecta directamente a quienes cumplen funciones en condiciones complejas y adversas”.

“Por lo anterior, estimamos que la actual conducción ha perdido legitimidad técnica e institucional , y solicitamos que el señor ministro asuma su responsabilidad política y dé un paso al costado en resguardo del sistema penitenciario y de la dignidad de sus funcionarios y funcionarias”, finalizaron en el texto firmado por la directiva nacional de la Ansog.

Mientras tanto, desde el Ministerio Público confirmaron que se habría iniciado una investigación para identificar posibles delitos en la liberación errónea de reclusos.