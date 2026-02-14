SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Gobierno aborda crisis en Gendarmería tras liberación de reos y no descartan que pueda existir “corrupción y sabotaje”

    Durante los últimos meses, desde la cartera de Justicia han contabilizado al menos ocho liberaciones erróneas de imputados a cargo de Gendarmería. A pesar de que las críticas a los responsables individuales, también se ha resaltado que las tasas de errores del sistema penitenciario, “son menores respecto a años anteriores".

    Por 
    Antonella Cicarelli
    Joaquín Barrientos
     
    José Carvajal Vega
    Gobierno aborda crisis en Gendarmería tras liberación de reos y no descartan que pueda existir “corrupción y sabotaje”. Imagen de archivo. MARIO TELLEZ

    Una compleja semana ha enfrentado Gendarmería tras conocerse una serie de casos en que reos han salido en libertad a pesar que tendrían que haber ingresado a prisión. En ese contexto, desde el Gobierno enfatizaron que las situaciones están en investigación, pero que se tratarían de “casos impresentables” y “negligencias inexcusables”.

    Así lo señaló este sábado el titular de la cartera de Justicia, Jaime Gajardo, durante una entrevista en Meganoticias.

    Los funcionarios tienen que responder personalmente por lo que ocurrió. O sea, es una falta a sus labores más básicas como funcionarios o funcionarias de gendarmería. El director nacional inmediatamente dispuso la destitución de estas personas, de los funcionarios que incurrieron en estos errores o en estas negligencias, pero además se dieron cuenta de instrucciones que ya se habían dado”, detalló al respecto.

    Gajardo explicó que se ha llevado a cabo una política de “doble chequeo”, de tal forma de evitar la mayor cantidad posible de errores al revisar órdenes de entrada y salida en los recintos penales. Sin embargo, tampoco descartó que pudieran existir otras motivaciones detrás de estas liberaciones e incluso comisiones de delitos. “Es decir, puede haber error administrativo, pero también puede haber corrupción y también puede haber sabotaje”, declaró el ministro de Justicia.

    El ministro de Justicia, Jaime Gajardo Dedvi Missene

    Gendarmería está en plena reforma, una reforma que ha sido muy resistida al interior de Gendarmería por parte principalmente de personas que no quieren que esta reforma siga adelante. Entonces lo que nosotros decimos es, si es que eventualmente hay corrupción, que eso lo investigue el Ministerio Público y si eventualmente hay sabotaje, que lo investigue el Ministerio Público. Y por eso además se hizo una denuncia para que el Ministerio Público pueda tener todo este antecedente y revisar si eventualmente hay comisiones de delito”, agregó al respecto.

    Precisamente sobre la pronta reforma a la institución, el titular de la cartera resaltó su importancia. “Nosotros estamos en un punto de inflexión y en esto hay mucha coincidencia de todos los actores políticos. Estamos en un punto de inflexión para combatir el crimen organizado. Y los países, para combatir el crimen organizado que han tenido que enfrentar este flagelo lo hacen, entre otras cosas, con policías penitenciarias. Entonces, nosotros estamos transformando a Gendarmería de Chile en una policía penitenciaria sin olvidar nunca la importancia que tiene la reinserción social y por eso, además, la reforma plantea la necesidad de crear un servicio de reinserción social", detalló Gajardo.

    Fiscalía inicia investigación

    El pasado jueves 12 de febrero, el gobierno, a través de Gendarmería, presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que se investiguen presuntos delitos en la liberación errónea de los reclusos. En particular, en el requerimiento, el Ejecutivo pide formalmente que se indague una presunta premeditación y coordinación entre los funcionarios para transgredir sus obligaciones.

    La denuncia fue presentada ante el fiscal de Foco Penitenciario, el fiscal metropolitano Occidente, Marcos Pastén. El persecutor, según fuentes de La Tercera, ya recibió la denuncia y resolvió, dado que no se trata de hechos que forman parte del foco que indaga, remitir los antecedentes a las reparticiones del Ministerio Público que tienen jurisdicción donde ocurrieron los hechos.

    Entrevista a Marcos Pasten, Fiscal Regional Occidente. Foto: Andrés Pérez Andres Perez

    En particular, los incidentes denunciados por Gendarmería son cuatro, dos ocurridos en la comuna de Santiago, uno en Puente Alto y el último en Viña del Mar. Por lo mismo, las indagatorias quedaron a cargo de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Metropolitana Sur y la Fiscalía Regional de Valparaíso.

    En ese sentido, las causas ahora deberán ser indagadas por las reparticiones encabezadas por Xavier Armendáriz (Centro Norte), Héctor Barros (Sur) y Claudia Perivancich (Valparaíso).

    Cordero destaca labor de Gendarmería pese a últimos hechos

    La situación también fue abordada por el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien señaló que la institución “hace un esfuerzo muy loable en la custodia del sistema penitenciario. Creo que es bien relevante dimensionar los órdenes de magnitud del número de personas privadas de libertad que tiene el país”.

    El secretario de Estado mencionó que hasta la semana pasada contabilizaron a 63 mil personas privadas de libertad en el país, señalando que las tasas de condena han aumentado por modificaciones legales, la disposición de los jueces a aplicar penas más altas y el aumento de la presencia policial y persecución penal.

    Sobre esto mismo señaló que las tasas de errores del sistema penitenciario, “son menores respecto a años anteriores. Menores teniendo mayor población penal”.

    El ministro de Seguridad, Luis Cordero PEDRO RODRIGUEZ

    Sin embargo, reconoció que “un error en el sistema penitenciario, tiene un efecto muy complejo porque impacta directamente en la confianza del sistema”.

    Asimismo, mencionó que por eso es importante invertir en tecnología en las cárceles, para ayudar a la labor de los gendarmes.

    Aun así, el ministro Cordero dijo que “en Chile nosotros sabemos cuántos presos hay todos los días, cosa que no pueden decir todos los países de la región”.

    Sobre los últimos casos relacionados a corrupción dentro de la institución, dijo que estos “han reforzado la posición de su actual director Rubén Pérez en fortalecer políticas de probidad al interior”.

    Además habló sobre la reforma que se está planteando hacer a Gendarmería para que la institución pase a formar parte del Ministerio Seguridad Pública, pero de manera independiente de su lado de reinserción ya que a diferencia de años anteriores “hoy día la cárcel es clave para la investigación criminal”.

    Luis CorderoMinisterio de Seguridad PúblicaGendarmeríaJaime GajardoMinisterio de JusticiaReosCárcelesCorrupción

