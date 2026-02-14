SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Gajardo y devolución de 34 ternas de notarios: pide que cortes revisen concursos e inhabilidades bajo la nueva ley

    El ministro de Justicia enfatizó que "hay que cuidar nuestra institucionalidad y tratar de que, ojalá como buena práctica, antes de la vigencia, se cumpla el espíritu de una ley tan importante y tan anhelada por los ciudadanos", refiriéndose a la pronta entrada en vigencia de la reforma al sistema notarial y registral.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, abordó este sábado la devolución de 34 ternas de notarios de 12 cortes de apelaciones que mantenían concursos abiertos para notarios y conservadores de bienes raíces.

    La situación habría sido dada a conocer esta semana y, según detalló la cartera a través de un oficio enviado a las cortes de apelaciones, esto se habría debido a la próxima puesta en marcha de la reforma al sistema notarial y registral.

    Según detallaron, aunque muchos postulantes podrían encontrarse habilitados bajo la normativa actual, podrían terminar incumpliendo los requisitos de la próxima ley N° 21.772.

    En ese contexto, Gajardo fue consultado sobre esta situación en una entrevista con Meganoticias. Allí, el jefe de la cartera de Justicia explicó la situación en lo ya señalado anteriormente: la pronta aplicación de la reforma que establece como inhabilidad explícita que "ningún familiar directo de los jueces, ni de personas que tengan cargos políticos en el Congreso Nacional o en la administración del Estado, puedan ser notarios, archiveros o conservadores“.

    “Se estableció una inhabilidad en la reforma para que no haya ninguna duda: esas personas no pueden ser notarios derechamente y además, estos concursos ya no se van a realizar en el Poder Judicial, sino que se van a realizar en el servicio civil, y van a ser concursos técnicos en el cual va a prima el profesionalismo, la concursabilidad, el mérito, las capacidades”, detalló.

    Resaltando que en noviembre ya habían advertido a la cortes de realizar durante este período los concursos pensando en la aplicación de la próxima reforma, Gajardo explicó: “Lo que yo le digo a las cortes de apelación es: en el marco de sus competencias, revisen los concursos que me mandaron para saber si efectivamente se está cumpliendo el espíritu de la ley, entendiendo que todas las instituciones consideramos que hay que cuidar nuestra institucionalidad y tratar de que ojalá como buena práctica, antes de la vigencia, se cumpla el espíritu de una ley tan importante y tan anhelada por los ciudadanos”.

    Lo que queremos es que podamos tener los antecedentes para saber si las personas que están en las listas tienen alguna de las inhabilidades que tiene la nueva ley. Y ojalá también haya una concursabilidad para que no se repitan las mismas personas en las listas que me mandan cortes de todo el país”, concluyó el secretario de Estado.

