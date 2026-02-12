El parelé de Gajardo a las cortes: Justicia devuelve 34 ternas de notarios por no respetar espíritu de la reforma

La molestia en el Ministerio de Justicia respecto del accionar de las cortes de apelaciones del país en la elaboración de ternas para concursos de notarios y conservadores de bienes raíces es total y absoluta. Tanto así que al Ejecutivo se le acabó la poca paciencia que quedaba en este tema.

A pesar de que en noviembre pasado el ministro Jaime Gajardo (PC) envió una comunicación a los 17 tribunales de alzada del país solicitando que respeten el espíritu de la reforma al sistema notarial y registral -una normativa que recién entrará en vigencia en abril-, han seguido llegando hasta su despacho ternas de posibles candidatos que en un cortísimo plazo estarán inhabilitados para ejercer los oficios.

En dicho escrito se pedía que, si lo tenían a bien, los ministros pudiesen considerar los nuevos criterios de selección, pues se habían estructurado junto al Congreso “bajo principios técnicos, que priorizan el mérito y la transparencia”.

Pero eso no fue suficiente. Como aseguran fuentes de La Tercera, las cortes siguen proponiendo ternas donde aparecen, por ejemplo, candidatos que son familiares de otros funcionarios del Poder Judicial, profesionales que están desempeñándose como interinos y sujetos que cuentan con “padrinos” y que por tanto aparecen en más de un grupo seleccionado.

Por lo mismo, la paciencia de las autoridades de gobierno se agotó definitivamente y la jornada del miércoles 11 de febrero Gajardo devolvió a cada una de las doce cortes de apelaciones que mantienen concursos abiertos, todas las ternas que habían elaborado. En total, se devolvieron 34 ternas.

A modo de ejemplo, en el caso de la Corte de Apelaciones de Santiago se pidió revisar ocho ternas, correspondientes a los concursos para seleccionar notarios para la 5° Notaría, la 1° Notaría con asiento en Renca, la 24° Notaría, la 3° Notaría con asiento en La Florida, 2° Notaría con asiento en Huechuraba, la 25° Notaría, la 15° Notaría y la 31 Notaría.

A la Corte de Apelaciones de Valparaíso se le pidió revisar seis ternas, a la Corte de San Miguel tres y, entre otras, a la Corte de Concepción una.

La situación generó revuelo inmediato en las diferentes cortes. De hecho, de acuerdo con antecedentes recabados por este medio, una vez que se recibió la nueva comunicación de Justicia, relatores comenzaron a comunicarse de inmediato con la División Judicial que dirige Héctor Valladares (PS) , desconcertados con la situación.

Junto con ello, presidentes de algunos tribunales de alzada requirieron audiencias urgentes con el ministro Gajardo a fin de abordar la situación.

Jaime Gajardo, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Foto: Andres Perez Andres Perez

Los oficios

En medio de la revisión que pudo hacer este medio, se advierte que en los oficios enviados por el Ministerio de Justicia a las cortes, se justifica la medida adoptada recordando cuál es el espíritu del objetivo que se persigue.

“Durante los últimos meses de tramitación del proyecto de ley, incluso luego de la publicación del texto de la ley en el Diario Oficial, esta Secretaría de Estado ha continuado recibiendo ternas para proveer cargos de los referidos auxiliares de la administración de justicia, procesos que se tramitaron bajo el imperio de la ley aún vigente, lo que ha producido numerosos inconvenientes al momento de hacer el análisis de los antecedentes para la resolución del respectivo concurso", se menciona el los documentos.

Junto con ello, hicieron presente que: “Debido a que la normativa aplicada no incluye consideraciones como el parentesco o situaciones de carácter judicial, han sido incorporados en las ternas personas que, cumpliendo todos los requisitos exigidos por la ley vigente, podrían incumplir los requisitos impuestos por la Ley N° 21.772 no resultando recomendable su nombramiento para ejercer labores de ministro de fe pública, como son los notarios y conservadores, a la luz de la reforma".

Además de ello, se precisó que, en el caso de cortes que mantenían más de un concurso abierto, se encontraron con nombres replicados. Y que incluso había algunos que se repetían en listados enviados por distintas cortes.

“Es de común ocurrencia que los nombres de los candidatos se repitan en dos o más ternas, lo que obviamente limita la facultad delegada en este Ministro de Justicia y Derechos Humanos para elegir a la persona más adecuada para ejercer el cargo“, acotaron.

En atención a todas estas consideraciones, desde Justicia plantearon: “Sin perjuicio de suscribir el más irrestricto y total respeto a las competencias del Poder Judicial, se ha estimado conveniente, conforme a la jurisprudencia administrativa, informar a S.S.I. acerca de esta situación, pues se estima que constituye un antecedente relevante que debe ser conocido por ese Iltmo. Tribunal en orden a eventualmente considerar la posibilidad de revisar la integración de las ternas, buscando que en ella se incorporen personas que cumplan de la mejor manera posible los estándares establecidos en la ley N° 21.772 ya referida".