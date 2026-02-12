SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    El parelé de Gajardo a las cortes: Justicia devuelve 34 ternas de notarios por no respetar espíritu de la reforma

    Al titular de la cartera se le colmó la paciencia y no tramitará ningún nombramiento en oficios notariales y registrales hasta que los tribunales de alzada confeccionen la selección de candidatos en base a las nuevas reglas que impondrá la normativa a partir de abril.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    MARIO TELLEZ

    La molestia en el Ministerio de Justicia respecto del accionar de las cortes de apelaciones del país en la elaboración de ternas para concursos de notarios y conservadores de bienes raíces es total y absoluta. Tanto así que al Ejecutivo se le acabó la poca paciencia que quedaba en este tema.

    A pesar de que en noviembre pasado el ministro Jaime Gajardo (PC) envió una comunicación a los 17 tribunales de alzada del país solicitando que respeten el espíritu de la reforma al sistema notarial y registral -una normativa que recién entrará en vigencia en abril-, han seguido llegando hasta su despacho ternas de posibles candidatos que en un cortísimo plazo estarán inhabilitados para ejercer los oficios.

    En dicho escrito se pedía que, si lo tenían a bien, los ministros pudiesen considerar los nuevos criterios de selección, pues se habían estructurado junto al Congreso “bajo principios técnicos, que priorizan el mérito y la transparencia”.

    Pero eso no fue suficiente. Como aseguran fuentes de La Tercera, las cortes siguen proponiendo ternas donde aparecen, por ejemplo, candidatos que son familiares de otros funcionarios del Poder Judicial, profesionales que están desempeñándose como interinos y sujetos que cuentan con “padrinos” y que por tanto aparecen en más de un grupo seleccionado.

    Por lo mismo, la paciencia de las autoridades de gobierno se agotó definitivamente y la jornada del miércoles 11 de febrero Gajardo devolvió a cada una de las doce cortes de apelaciones que mantienen concursos abiertos, todas las ternas que habían elaborado. En total, se devolvieron 34 ternas.

    A modo de ejemplo, en el caso de la Corte de Apelaciones de Santiago se pidió revisar ocho ternas, correspondientes a los concursos para seleccionar notarios para la 5° Notaría, la 1° Notaría con asiento en Renca, la 24° Notaría, la 3° Notaría con asiento en La Florida, 2° Notaría con asiento en Huechuraba, la 25° Notaría, la 15° Notaría y la 31 Notaría.

    A la Corte de Apelaciones de Valparaíso se le pidió revisar seis ternas, a la Corte de San Miguel tres y, entre otras, a la Corte de Concepción una.

    La situación generó revuelo inmediato en las diferentes cortes. De hecho, de acuerdo con antecedentes recabados por este medio, una vez que se recibió la nueva comunicación de Justicia, relatores comenzaron a comunicarse de inmediato con la División Judicial que dirige Héctor Valladares (PS), desconcertados con la situación.

    Junto con ello, presidentes de algunos tribunales de alzada requirieron audiencias urgentes con el ministro Gajardo a fin de abordar la situación.

    Jaime Gajardo, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Los oficios

    En medio de la revisión que pudo hacer este medio, se advierte que en los oficios enviados por el Ministerio de Justicia a las cortes, se justifica la medida adoptada recordando cuál es el espíritu del objetivo que se persigue.

    “Durante los últimos meses de tramitación del proyecto de ley, incluso luego de la publicación del texto de la ley en el Diario Oficial, esta Secretaría de Estado ha continuado recibiendo ternas para proveer cargos de los referidos auxiliares de la administración de justicia, procesos que se tramitaron bajo el imperio de la ley aún vigente, lo que ha producido numerosos inconvenientes al momento de hacer el análisis de los antecedentes para la resolución del respectivo concurso", se menciona el los documentos.

    Junto con ello, hicieron presente que: “Debido a que la normativa aplicada no incluye consideraciones como el parentesco o situaciones de carácter judicial, han sido incorporados en las ternas personas que, cumpliendo todos los requisitos exigidos por la ley vigente, podrían incumplir los requisitos impuestos por la Ley N° 21.772 no resultando recomendable su nombramiento para ejercer labores de ministro de fe pública, como son los notarios y conservadores, a la luz de la reforma".

    Además de ello, se precisó que, en el caso de cortes que mantenían más de un concurso abierto, se encontraron con nombres replicados. Y que incluso había algunos que se repetían en listados enviados por distintas cortes.

    “Es de común ocurrencia que los nombres de los candidatos se repitan en dos o más ternas, lo que obviamente limita la facultad delegada en este Ministro de Justicia y Derechos Humanos para elegir a la persona más adecuada para ejercer el cargo“, acotaron.

    En atención a todas estas consideraciones, desde Justicia plantearon: “Sin perjuicio de suscribir el más irrestricto y total respeto a las competencias del Poder Judicial, se ha estimado conveniente, conforme a la jurisprudencia administrativa, informar a S.S.I. acerca de esta situación, pues se estima que constituye un antecedente relevante que debe ser conocido por ese Iltmo. Tribunal en orden a eventualmente considerar la posibilidad de revisar la integración de las ternas, buscando que en ella se incorporen personas que cumplan de la mejor manera posible los estándares establecidos en la ley N° 21.772 ya referida".

    Más sobre:Jaime GajardoMinisterio de JusticiaLa Tercera PMCortes de ApelacionesNotariosConservadores

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Prendieron fuego en Torres del Paine: turistas rusos son multados y no podrán regresar a Chile durante tres años

    Futuro canciller Pérez Mackenna estudia realizar fideicomiso ciego, mientras Mas avanza en el de su patrimonio

    En cita en la OPE: Steinert aborda situación de Jouannet y derecha pide explicaciones al futuro subsecretario

    Todos contra todos: el mapa de las tensiones cruzadas entre los alcaldes oficialistas y opositores

    ¿Por qué Suiza está considerando limitar su población a 10 millones de habitantes?

    “Un sueño febril de dolor y crueldad ”: así es la sudorosa y radiante nueva versión de Cumbres Borrascosas

    Lo más leído

    1.
    Este viernes comienza marcha blanca del pago con tarjetas bancarias en el Metro y Tren Nos

    Este viernes comienza marcha blanca del pago con tarjetas bancarias en el Metro y Tren Nos

    2.
    Todos contra todos: el mapa de las tensiones cruzadas entre los alcaldes oficialistas y opositores

    Todos contra todos: el mapa de las tensiones cruzadas entre los alcaldes oficialistas y opositores

    3.
    Presidente de Asociación del Barrio Meiggs e intervención en el sector: “Falta mucho por recuperar en urbanismo”

    Presidente de Asociación del Barrio Meiggs e intervención en el sector: “Falta mucho por recuperar en urbanismo”

    4.
    Los argumentos de la Fiscalía para revertir la libertad de Alberto Larraín y otros imputados del caso ProCultura

    Los argumentos de la Fiscalía para revertir la libertad de Alberto Larraín y otros imputados del caso ProCultura

    5.
    Seremi de Salud de Valparaíso prohíbe baño en cuatro playas de Santo Domingo por presencia de fragata portuguesa

    Seremi de Salud de Valparaíso prohíbe baño en cuatro playas de Santo Domingo por presencia de fragata portuguesa

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Rating del miércoles 11 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 11 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Prendieron fuego en Torres del Paine: turistas rusos son multados y no podrán regresar a Chile durante tres años
    Chile

    Prendieron fuego en Torres del Paine: turistas rusos son multados y no podrán regresar a Chile durante tres años

    Futuro canciller Pérez Mackenna estudia realizar fideicomiso ciego, mientras Mas avanza en el de su patrimonio

    En cita en la OPE: Steinert aborda situación de Jouannet y derecha pide explicaciones al futuro subsecretario

    Albemarle destaca perspectivas para el salar de Atacama, pese a la entrega de resultados que decepcionaron al mercado
    Negocios

    Albemarle destaca perspectivas para el salar de Atacama, pese a la entrega de resultados que decepcionaron al mercado

    FNE inicia investigación por la adquisición de control de activos de Nissan por parte de Astara

    Ministro García por venta de activos Corfo: “No le está prestando dinero al gobierno, está retirando capital que le es propio”

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes
    Tendencias

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Qué se sabe de la presunta incursión de drones de un cartel de México en el espacio aéreo de EEUU

    Quién era James Van Der Beek, el actor que falleció a sus 48 años

    Lucha contra cinco kilos de sobrepeso: el estricto régimen de la U para recuperar a Marcelo Morales
    El Deportivo

    Lucha contra cinco kilos de sobrepeso: el estricto régimen de la U para recuperar a Marcelo Morales

    Joaquín Niemann arranca con todo en el LIV Golf de Adelaida al instalarse en el top 5 de la competencia

    Histórico: chilenas se convierten en las primeras mujeres en llegar al campamento base del Everest en bicicleta

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad
    Tecnología

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    “Un sueño febril de dolor y crueldad ”: así es la sudorosa y radiante nueva versión de Cumbres Borrascosas
    Cultura y entretención

    “Un sueño febril de dolor y crueldad ”: así es la sudorosa y radiante nueva versión de Cumbres Borrascosas

    El incombustible reinado de Stephen King: La Niebla regresa al cine de la mano de Mike Flanagan

    Ni una gota de sangre y cabezas de burro: el universo de las comedias de Shakespeare vuelve con traducción chilena

    ¿Por qué Suiza está considerando limitar su población a 10 millones de habitantes?
    Mundo

    ¿Por qué Suiza está considerando limitar su población a 10 millones de habitantes?

    Cuba confirma la llegada de dos buques mexicanos con ayuda humanitaria en medio de crisis de desabastecimiento

    Leopoldo López respalda conversaciones con Delcy Rodríguez en Venezuela pero alerta de posibles “engaños”

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York
    Paula

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó