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Cuando la ciencia y el teatro se unen en “Cerebro”, la obra que está en cartelera en el GAM
En el capítulo de hoy estaremos junto a la doctora Evelyn Cordero, quien fue parte del equipo científico tras la creación de esta obra que está en cartelera en el GAM.
Por
Paula Morales
20 MAYO 2026
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