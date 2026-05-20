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    Cuando la ciencia y el teatro se unen en “Cerebro”, la obra que está en cartelera en el GAM

    En el capítulo de hoy estaremos junto a la doctora Evelyn Cordero, quien fue parte del equipo científico tras la creación de esta obra que está en cartelera en el GAM.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
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