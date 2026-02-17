Declaran Alerta Roja en Pirque: incendio forestal amenaza a zonas pobladas
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja en la comuna de Pirque, en la Región Metropolitana, por un incendio forestal que afecta al sector de Virginia Subercaseuax con Camino San Vicente y ha consumido siete hectáreas por el momento.
En el lugar se encuentra desplegado personal de bomberos de distintas comunas, cuatro aeronaves y un camión aljibe, además de Carabineros y personal de seguridad de la comuna para combatir el siniestro.
