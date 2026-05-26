Lotus estrena la versión más extrema del Emira: 420 Sport

Lotus elevó el nivel de su deportivo de motor central con el estreno del nuevo Emira 420 Sport, una versión desarrollada para ofrecer mayores prestaciones tanto en carretera como en circuito. El modelo se posiciona como el más radical fabricado hasta ahora, combinando menor peso, más carga aerodinámica y una puesta a punto enfocada en maximizar la experiencia de conducción.

Lleva un motor turboalimentado de 2.0 litros y cuatro cilindros que desarrolla 420 hp y 500 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de doble embrague y ocho velocidades. Gracias a esta configuración, acelera de 0 a 100 km/h en apenas 3,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 299 km/h.

Uno de los aspectos más relevantes del modelo es el Lightweight Handling Pack opcional, que permite reducir 25 kilos respecto al Emira Turbo y aumentar en 25 kilos la carga aerodinámica. El paquete incorpora amortiguadores Multimatic ajustables en dos vías, escape de titanio, batería de ion-litio, componentes de fibra de carbono y una aplicación exclusiva para registrar tiempos de vuelta en pista.

En materia aerodinámica, el Emira 420 Sport suma un nuevo splitter frontal, entradas de aire rediseñadas, faldones laterales extendidos, spoiler trasero y una tapa posterior con lamas de ventilación. Estas mejoras incrementan el flujo de aire hacia los radiadores y optimizan la refrigeración de frenos y escape sin aumentar la resistencia aerodinámica.

El chasis de aluminio adherido y la suspensión de doble horquilla mantienen el tradicional equilibrio dinámico de Lotus, mientras que la altura rebajada en 5 mm y los neumáticos de alto rendimiento mejoran la precisión y el control. La dirección electrohidráulica continúa siendo uno de los elementos distintivos del modelo por su nivel de comunicación con el conductor.

En el interior, el enfoque sigue siendo completamente orientado al conductor. Destacan los asientos eléctricos de 12 posiciones, nuevas levas de cambio en fibra de carbono y detalles personalizables en distintos acabados y colores, incluyendo el exclusivo Tangelo Orange.

Por primera vez, el Emira incorpora un techo desmontable de cristal tintado, inspirado en el histórico Lotus Esprit. El panel puede retirarse rápidamente y almacenarse detrás de los asientos, permitiendo disfrutar una experiencia de conducción al aire libre sin alterar el comportamiento dinámico del vehículo.

El Lotus Emira 420 Sport ya está disponible para pedidos y las primeras entregas comenzarán en agosto de 2026. Sus precios parten desde 129.900 euros, alrededor de $130 millones.