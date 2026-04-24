SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Decretan prisión preventiva para carabinero que provocó fatal accidente que dio muerte a joven

    El 7º Juzgado de garantía de Santiago decretó prisión preventiva a Ángel Cerna Rojas, exfuncionario de Carabineros -dado de baja este viernes- imputado tras provocar fatal accidente en Santiago Centro.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    El fiscal Fernando Ruiz Delgado señaló que al efectivo policial “se le imputó un delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad con resultado de muerte y daños, y además el no detener la marcha, denunciar el hecho y prestar la ayuda a la víctima”.

    Los carabineros (de civil) estuvieron previamente en un local nocturno. La dueña del recinto denunció que tres personas, incluido el exfuncionario imputado, se negaron a pagar la cuenta.

    Al concurrir personal policial al lugar, se les realizó un control de identidad, logrando que pagaran el servicio. Fue en ese momento que dejaron el lugar, para luego provocar el fatal accidente que cobró la vida de una mujer colombiana de 20 años.

    El tribunal fijó un plazo de investigación de 120 días.

    Más sobre:NacionalCarabinerosSantiago CentroAccidente automovilístico

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Un cambio en la dirección correcta

    Diagnóstico compartido, solución contraproducente

    Sonda vende su participación en Solex a británica Naviam Global

    La amargura de Manuel Pellegrini tras empate de Betis ante Real Madrid: “Merecíamos el triunfo, su arquero fue figura”

    Irán desmiente que esté previsto un encuentro con EE.UU. en Islamabad

    Ministro Quiroz aclara polémico oficio: “No va a haber ningún tipo de recorte alimentario, becas, para nada”

    Servicios

    Día del Hot Dog 2026: estas son las promociones para disfrutar este viernes

    Día del Hot Dog 2026: estas son las promociones para disfrutar este viernes

    Comienza el tercer plazo para enviar la declaración de renta: revisa las fechas de devolución

    Comienza el tercer plazo para enviar la declaración de renta: revisa las fechas de devolución

    Rating del jueves 23 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 23 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Real Madrid en TV y streaming

    Ministro Quiroz aclara polémico oficio: “No va a haber ningún tipo de recorte alimentario, becas, para nada”
    Chile

    Ministro Quiroz aclara polémico oficio: “No va a haber ningún tipo de recorte alimentario, becas, para nada”

    Queda en prisión preventiva el carabinero dado de baja que chocó en estado de ebriedad y dio muerte a joven

    Senador Sergio Gahona y reforma al sistema de licencias médicas: “Vamos a tener presiones y seguramente ‘funas’ de los gremios”

    Sonda vende su participación en Solex a británica Naviam Global
    Negocios

    Sonda vende su participación en Solex a británica Naviam Global

    Cenco Malls coloca bonos por UF 2,5 millones, con spreads históricamente bajos

    Eyzaguirre dice que exención del IVA “es veneno” y que hipoteca reversa sirve para no eliminar contribuciones a adultos mayores

    Soy médico y hacer este ejercicio de solo 2 minutos al día puede aumentar tu longevidad
    Tendencias

    Soy médico y hacer este ejercicio de solo 2 minutos al día puede aumentar tu longevidad

    Qué es la bacteria Escherichia coli, presente en la hamburguesa del niño chileno que falleció por una infección

    Fenómeno El Niño: la Organización Meteorológica Mundial confirma cuándo podría llegar y qué tan intenso será

    La amargura de Manuel Pellegrini tras empate de Betis ante Real Madrid: “Merecíamos el triunfo, su arquero fue figura”
    El Deportivo

    La amargura de Manuel Pellegrini tras empate de Betis ante Real Madrid: “Merecíamos el triunfo, su arquero fue figura”

    La Roja Sub 17 femenina le mete ocho a Bolivia y tiene un inicio arrollador en el Sudamericano

    Alegría de Champions: el Betis de Manuel Pellegrini celebra agónico empate frente a Real Madrid

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile
    Tecnología

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    “Desmentimos haberla tratado de ‘cobarde’”: productora Fábula se defiende ante acusaciones de madre de Matute Johns
    Cultura y entretención

    “Desmentimos haberla tratado de ‘cobarde’”: productora Fábula se defiende ante acusaciones de madre de Matute Johns

    Bank of America, Duoc UC y MAVI UC presentan el resultado de la restauración del mural “La Debutante” de Roberto Matta

    El poder en las sombras: la historia de John Branca, el hombre que manejó el éxito de Michael Jackson

    Irán desmiente que esté previsto un encuentro con EE.UU. en Islamabad
    Mundo

    Irán desmiente que esté previsto un encuentro con EE.UU. en Islamabad

    Estiman que EE.UU. ha gastado al menos 4.700 millones de dólares en ataques en América Latina

    Irán dice que no tiene previsto entablar conversaciones con Estados Unidos en Pakistán

    Eugenia Mamani Choque: la lengua, el canto, el tejido
    Paula

    Eugenia Mamani Choque: la lengua, el canto, el tejido

    Belleza en tensión: el discurso avanza, la presión se mantiene

    Una cuna vacía en medio de la maternidad