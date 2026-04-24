Decretan prisión preventiva para carabinero que provocó fatal accidente que dio muerte a joven

El fiscal Fernando Ruiz Delgado señaló que al efectivo policial “se le imputó un delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad con resultado de muerte y daños, y además el no detener la marcha, denunciar el hecho y prestar la ayuda a la víctima”.

Los carabineros (de civil) estuvieron previamente en un local nocturno. La dueña del recinto denunció que tres personas, incluido el exfuncionario imputado, se negaron a pagar la cuenta.

Al concurrir personal policial al lugar, se les realizó un control de identidad, logrando que pagaran el servicio. Fue en ese momento que dejaron el lugar, para luego provocar el fatal accidente que cobró la vida de una mujer colombiana de 20 años.

El tribunal fijó un plazo de investigación de 120 días.