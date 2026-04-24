Así fue el momento en que carabineros protagonizaron choque que dejó a una mujer fallecida

Durante la madrugada de este viernes, siete carabineros protagonizaron un accidente de tránsito en Santiago Centro, en la intersección de Tarapacá con San Francisco.

Tras el incidente, la mujer salió eyectada y fue trasladada grave a la ex Posta Central, y durante la tarde de este viernes se confirmó la muerte de la víctima, identificada como María Flores Rodríguez (20), de nacionalidad colombiana.

Por otro lado, los siete funcionarios policiales huyeron del lugar sin prestar auxilio a la víctima.

Todos fueron dados de baja, y se confirmó que -al menos- el conductor iba en estado de ebriedad.

Los ex carabineros, todos de la Cuarta Comisaría, son:

- Ángel Cerna Rojas, cabo (conductor)

- C. Gallardo M, cabo primero

- B. Luna O., cabo segundo

- P. Uribe S., cabo segundo

- M. Cádiz V., carabinero

- R. Correa C., carabinero

- R. Muñoz O., carabinero