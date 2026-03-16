Descifra: ¿Qué opinan los chilenos del retorno de la corbata, el rol de primera dama y la mudanza de Kast a La Moneda?
El director ejecutivo de Descifra, Camilo Feres, analizó en el programa de streaming de La Tercera los cambios de carácter simbólico que ha llevado a cabo el Presidente José Antonio Kast desde su arribo a La Moneda y que la última entrega del "Termómetro Político" desmenuzó. ¿Cuál es la opinión de la ciudadanía? Revisa en el video los detalles.
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