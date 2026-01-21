Desde figuras de la exConcertación hasta un biministro: así fue la presentación del gabinete de Kast
José Antonio Kast presentó a los 24 ministros que lo acompañarán en el gobierno cuando inicie su mandato el 11 de marzo. La sorpresa de la ceremonia fue el nombramiento de Daniel Mas como biministro de Economía y Minería, horas después de que la empresa en la que trabajaba Santiago Montt anunciara anticipadamente su llegada a la cartera de Minería, decisión que finalmente no se concretó.
