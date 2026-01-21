SUSCRÍBETE POR $1100
    Desde figuras de la exConcertación hasta un biministro: así fue la presentación del gabinete de Kast

    José Antonio Kast presentó a los 24 ministros que lo acompañarán en el gobierno cuando inicie su mandato el 11 de marzo. La sorpresa de la ceremonia fue el nombramiento de Daniel Mas como biministro de Economía y Minería, horas después de que la empresa en la que trabajaba Santiago Montt anunciara anticipadamente su llegada a la cartera de Minería, decisión que finalmente no se concretó.

    Por 
    Alonso Vatel
     
    Pablo Gándara
    A qué hora y dónde ver el amistoso de Cerro Largo vs. Deportes Concepción

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Copenhagen vs. Napoli por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen en TV y streaming

