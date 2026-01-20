SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Ministerio Público acepta renuncia de Trinidad Steinert como fiscal regional de Tarapacá

    Esto, en línea con la decisión que tomó el presidente electo, José Antonio Kast, de nominar a Steinert como su carta para el Ministerio de Seguridad

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert Herrera, presentó su renuncia al Ministerio Público, decisión que fue aceptada por el organismo persecutor. Según señalaron en el comunicado emitido, “se trata de una determinación de carácter personal, asociada a un nuevo desafío profesional”.

    “El nombramiento de autoridades de gobierno constituye una atribución exclusiva del Presidente de la República, en la cual el Ministerio Público no participa ni incide, manteniendo su plena autonomía e independencia constitucional”, agregaron.

    Esto, en línea con la decisión que tomó el presidente electo, José Antonio Kast, de nominar a la ahora exfiscal regional como su carta para el Ministerio de Seguridad, según reveló La Tercera.

    La Fiscalía Regional de Tarapacá continuará funcionando con total normalidad, activándose los mecanismos institucionales previstos para asegurar su adecuada conducción y la continuidad del trabajo investigativo y de atención a las víctimas y a la ciudadanía”, aseguraron desde el ente persecutor.

    Asimismo, en el Ministerio Público afirmó que seguirán trabajando con “independencia”, más allá de los cambios que se produzcan en otros poderes del Estado, y “le desea el mayor de los éxitos a la fiscal Steinert en esta nueva etapa profesional”.

    Más sobre:Trinidad SteinertFiscalíaMinisterio Público

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Susana García, directora ejecutiva de TVN y Alfredo Alonso de Bizarro: “Este no va a ser nuestro último Olmué”

    Netflix ajusta su oferta por parte de Warner Bros. Discovery en medio de disputa con Paramount

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años

    Lucas Espinoza estrena su primer especial y anuncia gira de verano

    Pablo Longueira acusa “improvisación” en gabinete de Kast: “Varios ministros van a ser yogures con fecha de vencimiento”

    “No entiendo lo que estás haciendo”: Donald Trump filtró el mensaje que le envió Emmanuel Macron por Groenlandia

    Lo más leído

    1.
    Triunfo para Iván Zamorano: Corte de Santiago rechaza indemnización en favor de asesor de la extinta Ciudad Deportiva

    Triunfo para Iván Zamorano: Corte de Santiago rechaza indemnización en favor de asesor de la extinta Ciudad Deportiva

    2.
    “Política sistemática municipal fraudulenta”: CDE presenta acusación y pide 37 años de cárcel para Cathy Barriga

    “Política sistemática municipal fraudulenta”: CDE presenta acusación y pide 37 años de cárcel para Cathy Barriga

    3.
    Cámara despacha al Senado reforma a Gendarmería que terminará con asociaciones de funcionarios

    Cámara despacha al Senado reforma a Gendarmería que terminará con asociaciones de funcionarios

    4.
    Carabinera muere en accidente de tránsito tras presunto intento de encerrona en Santiago

    Carabinera muere en accidente de tránsito tras presunto intento de encerrona en Santiago

    5.
    Lirquén, la zona cero de los incendios: el golpe mortal de “Trinitarias”

    Lirquén, la zona cero de los incendios: el golpe mortal de “Trinitarias”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Rating del lunes 19 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 19 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienzan matrículas a universidades para la Admisión 2026: extienden plazo para Ñuble y Biobío

    Comienzan matrículas a universidades para la Admisión 2026: extienden plazo para Ñuble y Biobío

    Ministerio Público acepta renuncia de Trinidad Steinert como fiscal regional de Tarapacá
    Chile

    Ministerio Público acepta renuncia de Trinidad Steinert como fiscal regional de Tarapacá

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Pablo Longueira acusa “improvisación” en gabinete de Kast: “Varios ministros van a ser yogures con fecha de vencimiento”

    Netflix ajusta su oferta por parte de Warner Bros. Discovery en medio de disputa con Paramount
    Negocios

    Netflix ajusta su oferta por parte de Warner Bros. Discovery en medio de disputa con Paramount

    Banco Central reducirá el plazo de publicación de las minutas de política monetaria

    Briones elogia a Quiroz en Hacienda: “Es muy inteligente (...) lo veo súper empoderado”

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años
    Tendencias

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años

    “No entiendo lo que estás haciendo”: Donald Trump filtró el mensaje que le envió Emmanuel Macron por Groenlandia

    El legado de Valentino Garavani, “el último emperador” de la alta costura que falleció a sus 93 años

    Entrevista con Diego Moya: “Trato de no quemarme con lo de ser el mejor de América”
    El Deportivo

    Entrevista con Diego Moya: “Trato de no quemarme con lo de ser el mejor de América”

    “Dios salvó mi hogar”: los crudos relatos de Nery Veloso y de exjugador de la U tras el megaincendio en el Biobío y Ñuble

    Tocada de oreja: la U incluye un gol contra Colo Colo en la presentación de Juan Martín Lucero

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes
    Finde

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Susana García, directora ejecutiva de TVN y Alfredo Alonso de Bizarro: “Este no va a ser nuestro último Olmué”
    Cultura y entretención

    Susana García, directora ejecutiva de TVN y Alfredo Alonso de Bizarro: “Este no va a ser nuestro último Olmué”

    Lucas Espinoza estrena su primer especial y anuncia gira de verano

    La falsa invención del “Roto Chileno” en homenaje a la batalla de Yungay (y cuál fue el real origen)

    Trump intensifica su ofensiva por Groenlandia: publica fotos creadas con IA para simular su conquista y revela mensajes de Macron y Rutte
    Mundo

    Trump intensifica su ofensiva por Groenlandia: publica fotos creadas con IA para simular su conquista y revela mensajes de Macron y Rutte

    Trump amenaza con aranceles del 200% a vinos de Francia para que Macron se sume a la Junta de Paz para Gaza

    Amnistía Internacional alerta sobre la “erosión” de DD.HH. por “prácticas autoritarias” de Trump en su primer año de mandato

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad
    Paula

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?