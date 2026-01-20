Ministerio Público acepta renuncia de Trinidad Steinert como fiscal regional de Tarapacá

La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert Herrera, presentó su renuncia al Ministerio Público, decisión que fue aceptada por el organismo persecutor. Según señalaron en el comunicado emitido, “ se trata de una determinación de carácter personal, asociada a un nuevo desafío profesional ”.

“El nombramiento de autoridades de gobierno constituye una atribución exclusiva del Presidente de la República, en la cual el Ministerio Público no participa ni incide, manteniendo su plena autonomía e independencia constitucional”, agregaron.

Esto, en línea con la decisión que tomó el presidente electo, José Antonio Kast, de nominar a la ahora exfiscal regional como su carta para el Ministerio de Seguridad, según reveló La Tercera.

“ La Fiscalía Regional de Tarapacá continuará funcionando con total normalidad, activándose los mecanismos institucionales previstos para asegurar su adecuada conducción y la continuidad del trabajo investigativo y de atención a las víctimas y a la ciudadanía”, aseguraron desde el ente persecutor.

Asimismo, en el Ministerio Público afirmó que seguirán trabajando con “independencia”, más allá de los cambios que se produzcan en otros poderes del Estado, y “le desea el mayor de los éxitos a la fiscal Steinert en esta nueva etapa profesional”.