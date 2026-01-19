Seguridad, el último nudo de Kast en antesala del anuncio de su gabinete

Durante este lunes, en la Oficina del Presidente Electo (OPE) se afinaron los últimos detalles para el anuncio del gabinete de esta jornada, que se realizará en horario prime. Fue el propio José Antonio Kast quien se encargó de despejar cualquier duda sobre la realización del hito.

“Mañana (martes) ustedes conocerán a las 25 personas que integrarán el gabinete, i ncluida la persona a cargo del Ministerio de Seguridad . Haremos una acción correspondiente al momento que vivimos (el estado de catástrofe por los incendios), pero sin falta mañana estarán nominadas todas las personas que van a ejercer cargos de responsabilidad en nuestro gobierno”, señaló ayer el mandatario electo a primera hora.

Tras el anuncio realizado por La Tercera respecto de la llegada de Daniel Mas al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, durante la jornada del lunes solo restaban dos carteras por despejar: Minería y Seguridad.

Sobre la primera, en el sector transmitían que recaería en Sofía Cid (republicana). Sin embargo, durante la tarde apareció el nombre del abogado Santiago Montt, con una extensa trayectoria en temas mineros. La opción de Montt, en todo caso, está sobre la mesa siempre y cuando no prosperen las gestiones para que el Partido Nacional Libertario (PNL) asuma dicha cartera, lo que, hasta el cierre de esta edición, no habrían tenido éxito.

Seguridad, en todo caso, es la cartera que concentra mayor atención política, no solo por su peso específico, sino porque se trata de uno de los ejes del relato de “gobierno de emergencia”, centrado en seguridad pública y recuperación económica, con el que Kast logró imponerse en la elección presidencial.

Hasta hace algunas horas, el general (r) de Carabineros y diputado electo Enrique Bassaletti aparecía como el nombre mejor posicionado para asumir la nueva cartera.

Sin embargo, esa idea se fue diluyendo durante la jornada. Esto, entre otras razones, porque Bassaletti confirmó su asistencia a una jornada de trabajo que sostendrán los diputados republicanos a mediados de esta semana , lo que volvió a instalar interrogantes respecto de su disponibilidad para dejar el Congreso.

Incluso, fuentes del futuro oficialismo señalan que el exuniformado ya habría dado un “no” como respuesta durante el fin de semana.

Así, el nombre del general (r) Luis Felipe Cuellar reapareció como una de las opciones para asumir esa cartera.

Encargado del programa de Seguridad y Defensa de Johannes Kaiser para la campaña presidencial, inicialmente s u nombre los libertarios lo levantaron para el Ministerio de Defensa , sin embargo, esa posibilidad fue descartada rápidamente.

La opción de Cuellar gusta por varias cosas. No solo es independiente, por lo que no tendría impedimento para asumir, sino que también es muy cercano a Kaiser. En ese contexto, después de que los libertarios desecharan sumarse al gobierno, creen que ficharlo en el gabinete podría dejar bien encaminadas las cosas para retomar las conversaciones con ese partido.

Además -agregan- cumple con el perfil para el cargo. Experto y con trayectoria en la materia y también con manejo mediático.

Durante la tarde este lunes, la presión sobre la cartera de seguridad fue aumentando. Y al menos tres fuentes distintas transmitían que el puesto recaería en una mujer. Las opciones que comenzaron a circular fueron al menos tres, entre ellas, Pilar Lizana, Catalina Mertz y Pía Greene.

Distintos personeros entraban y salía de la denominada “Moneda chica”, entre ellos, Mara Sedini, quien es la futura titular de la Segegob. “Todo va a estar bien”, se limitó a decir en una ocasión.

Más allá del gran pendiente, los otros nombres del gabinete ratificados, hasta ahora (aparte de los ya nombrados Sedini, Arrau, Mas y Wulf) son: Claudio Alvarado (Interior), Francisco Pérez Mackenna (Cancillería), Fernando Barros (Defensa), Jorge Quiroz (Hacienda), José García (Segpres), María Paz Arzola (Educación), Fernando Rabat (Justicia), Tomás Rau (Trabajo), May Chomali (Salud), Iván Poduje (Vivienda), Jaime Campos (Agricultura), Louis de Grange (Transportes), Catalina Parot (Bienes Nacionales), Ximena Rincón (Energía), Francisca Toledo (Medio Ambiente), Judith Marín (Mujer), Francisco Undurraga (Cultura) y Ximena Linconao (Ciencia).

Los preparativos

En las oficinas de La Gloria 88, en la comuna de Las Condes, se ha desplegado el trabajo logístico para la puesta en escena.

El encargado de esa labor ha sido el productor general de la Presidencia durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Rigo Cornejo, quien durante el fin de semana visitó las dependencias de la OPE para coordinar aspectos técnicos y audiovisuales del anuncio.

La urgencia por hacer el anuncio este martes fue reforzada por la catástrofe provocada por los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y el Biobío.

En los partidos argumentan que no hay espacio para postergar el acto pues en medio de la emergencia, se vuelve aún más necesario contar con autoridades confirmadas en carteras clave, particularmente aquellas que tendrán un rol central en la reconstrucción y en la coordinación del Estado frente a situaciones de crisis.

En ese contexto, durante la tarde del domingo, el presidente electo sostuvo una reunión telemática con autoridades regionales de Ñuble y el Biobío.

En la cita participaron también varios de los ministros ya confirmados, entre ellos Alvarado, Poduje, Arrau y Barros. A excepción de Barros -quien está fuera de Santiago-, todos ellos acompañaron a La Moneda a José Antonio Kast a su reunión con el Presidente Gabriel Boric.